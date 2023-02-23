Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:11

Чесноков — о поражении Рублева: «Я не нахожу сенсации в этом результате сегодня»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублева от чеха Иржи Легечки в четвертьфинале турнира в Дохе.

«Андрей вчера чудом вытащил матч с трех матчболов. У Рублева на этом турнире была сложная сетка, у него и первый соперник был такой, который в этом сезоне на подъеме. А с Легечкой Рублев уже играл в прошлом году на грунте, я смотрел тот матч с начала и до конца. Легечка тогда выиграл первый сет, Рублев с большим трудом смог в итоге победить, был тайбрейк во втором сете. Легечка здорово сыграл недавно в Австралии, его игра и результаты явно на подъеме. Я не нахожу сенсации в этом результате сегодня, Легечка играет сейчас здорово», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. На счету Рублева 10 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chesnokov-ne-vidit-sensatsii-v-porazhenii-rubleva-ot-legechki-na-turnire-v-dohe/
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
3
0
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев вышел в полуфинал турнира в Дохе
Новости
RSS RSS
Все новости