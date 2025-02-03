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Чесноков прокомментировал поражение Рублева на турнире в Монпелье

Камила Абдурахманова
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Экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублева на турнире в Монпелье.

«Я слежу за Ковачевичем и испытываю к нему большое уважение. Он ведь до 21 года играл в университете и параллельно учился. А условный Алькарас в это время уже бился на турнирах Большого шлема. Ковачевич в прошлом году впервые вошел в первую сотню рейтинга — в 26 лет! Это невероятно, многие всю жизнь не могут пробиться, тем более в столь солидном возрасте. Больших титулов у него нет, но есть победы на Челленджерах, а недавно он уступил 900 какой-то ракетке мира. Понятно, что по сравнению с Рублевым это небо и земля. Но в Монпелье он выдал свой лучший матч в карьере. Здорово играл, нашел свою форму, тогда как Рублев только нащупывает свой потенциал. Не знаю, сколько времени ему понадобится, но начало сезона провальное. Ему нужен трудовой матч, с поражением в первом сете, например, чтобы это преодолеть», — сказал Чесноков «ВсеПроСпорт».

1 февраля россиянин уступил в полуфинале 102-й ракетке мира Александару Ковачевичу (5:7, 4:6).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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