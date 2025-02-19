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19 февраля 2025, 12:07

Чесноков: «У Карена было много возможностей победить в матче с Медведевым, но он их все упустил»

Даниил Аршавский

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о поражении российского теннисиста Карена Хачанова от соотечественника Даниила Медведева в матче 1-го круга турнира категории ATP 500 в Дохе.

18 февраля Хачанов уступил Медведеву в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 3:6.

«Медведев не смог показать своей лучшей игры, но все равно победил. У Карена было много возможностей победить, но он их все упустил. Поворотный момент случился во втором сете, когда Даня уступал при счете 4:4 на своей подаче, он еле вытащил мяч, побежал к сетке, а Карен не смог этим воспользоваться», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с бельгийским теннисистом Зизу Бергсом.

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Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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