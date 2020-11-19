Заслуженный мастер спорта по теннису Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Новаком Джоковичем (6:3, 6:3) в групповом этапе АТР.

— Во-первых, я считал Медведева фаворитом и в матче против Зверева, — сказал Чесноков «СЭ». — И сейчас ничуть не удивляюсь, что он переиграл Джоковича. Джоковича, который является одним из самых сильных игроков турнира. Его могут переиграть буквально несколько человек: Тим, Надаль и, как мы видим, Медведев. Медведев просто был сильнее и сыграл феноменально. Перед матчем люди меня спросили, кто выиграет. Я без раздумий ответил, что Медведев, хотя ставки были 3 к 1. Я вижу, что Медведев сильнее, особенно это было заметно по концовке матча против Зверева.

— Слова Новака о плохом самочувствии — оправдание?

— При счете 3-3, сразу понял, что Новак будет обращаться к доктору. Для меня это было неудивительно. Если вы заметите, то, как только Джокович начинает проигрывать, как было с Марреем, он начинает себя так вести. Вы много раз видели, что, когда что-то болело у Надаля, например, он это показывал? Я не видел. Безусловно, он великий теннисист, но выигрывать все он тоже не может.

Я могу объективно сказать, что Даня сыграл блестяще и был лучше. Застать врасплох его было практически невозможно. Он настолько настроен на этот турнир, что просто так его кто-то обыграть не сможет. Я думаю, он явный фаворит. Его потенциальные соперники — Циципас и Надаль тоже находятся в хорошей форме, и в любом случае Даню ожидает непростой матч. (Владимир Пушкарев)