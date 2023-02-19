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Сегодня, 21:05

Чесноков о победе Медведева на турнире в Роттердаме: «Синнер не мог с ним тягаться»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева на турнире ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финале россиянин обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут.

«Сумасшедшее выступление Дани. На этом турнире самый сложный матч для него был первым, особенно первый сет, когда он проиграл. Но после этого матча Даниил почувствовал уверенность, свои возможности и его понесло. Даже когда он проиграл в финале первый сет, я понимал, что будет продолжение, потому что он здорово двигается, играет. После поражения в первом сете у него было спокойствие. На Australian Open же, когда играл против Корды, у него была паника. Не мог выйти из этого состояния, поэтому и проиграл.
Обычно, когда Медведев проигрывает, он начинает крутить ногами, руками, но в Роттердаме было полное спокойствие. Это говорит о том, что он находится в хорошем состоянии. Он проигрывал 1:4, но вернулся в матч. После первого сета Медведев успокоился, стал лучше двигаться и достаточно комфортно выиграл. Матч был очень хорошим! Синнер не мог тягаться с Медведевым, который затягивал в длинные розыгрыши. Янник начинал ошибаться из-за этого», — сказал Чесноков «СЭ».

27-летний россиянин выиграл первый турнир с октября 2022 года. Благодаря победе Медведев с понедельника вернется в топ-10 рейтинга ATP.

Теннис
Даниил Медведев
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