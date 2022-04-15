Чесноков подвел итоги выступления российских теннисистов на турнире в Монте-Карло

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских теннисистов в «Мастерсе» на турнире в Монте-Карло.

«Хачанов сыграл очень слабо на этом турнире и на Индиан-Уэллсе, и в Майами. Каждая победа дает какую-то уверенность, а он проигрывает в первом круге. Ему попался сложный соперник в Монте-Карло. Карацев в матче с Руной начал здоров играть. Я уже думал, что в какой-то момент он переломит ход матча. Иногда надо не быть в хорошей форме, а иметь халяву по сетке. Были игроки, которых мог бы обыграть и Хачанов. Но сезон на земле только начинается. Главный турнир — «Ролан Гаррос». У ребят есть возможности хорошо показать себя на главном турнире сезона», — сказал Чесноков «СЭ».

Ранее стало известно, что российские теннисисты завершили выступление в Монте-Карло. Последним участником был Андрей Рублев, который в 1/8 финала турнира уступил итальянцу Яннику Синнеру (7:5, 1:6, 3:6).