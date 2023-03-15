Чесноков — об игре Медведева и Зверева: «Это был не матч четвертого круга, а мини-финал по уровню тенниса»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил игру российского теннисиста Даниила Медведева в победном матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе с Александром Зверевым.

«Мини-финал был, честно говоря. Матч был очень хороший. Я получил удовольствие от такой игры. Медведев и Зверев играли очень хорошо, классный теннис показали. Это был не матч четвертого круга, а мини-финал по уровню тенниса. Матч был потрясающий», — цитирует Чеснокова Vporgonoze.ru

Следующим соперником Медведева станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.