Чесноков: «Хачанову будет крайне сложно обыграть Джоковича»

Бывший теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча российского теннисиста Карена Хачанова против серба Новака Джоковича на турнире в Париже.

«На сегодняшний день Джокович знает, как против Хачанова играть. Сейчас он по игре топ игрок, на сегодняшний день он должен быть в тройке. Хачанову будет крайне сложно обыграть Джоковича. Но в то же время Карен вынес в одну калитку Баеса, однако аргентинец на земле хорош, а на быстром корте его Хачанов просто порвал. Он прошел два круга, получил уверенность и вошел в игру на турнире. Я думаю, он сможет себя показать. Должна быть какая-то борьба», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Хачановым и Джоковичем пройдет 3 ноября. Начало — в 13.00 по московскому времени.