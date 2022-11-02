Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:58

Чесноков: «Хачанову будет крайне сложно обыграть Джоковича»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча российского теннисиста Карена Хачанова против серба Новака Джоковича на турнире в Париже.

«На сегодняшний день Джокович знает, как против Хачанова играть. Сейчас он по игре топ игрок, на сегодняшний день он должен быть в тройке. Хачанову будет крайне сложно обыграть Джоковича. Но в то же время Карен вынес в одну калитку Баеса, однако аргентинец на земле хорош, а на быстром корте его Хачанов просто порвал. Он прошел два круга, получил уверенность и вошел в игру на турнире. Я думаю, он сможет себя показать. Должна быть какая-то борьба», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Хачановым и Джоковичем пройдет 3 ноября. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10397912-chesnokov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-dzhokovich-hachanov-na-turnire-v-parizhe.html
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
Новак Джокович
0
Читайте также
«Атлетико» — главный позор Лиги чемионов: потратил сотни миллионов и занял последнее место
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
Мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске
РФ представит послу доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь
Сенатор Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тиафо может встретиться с Медведевым в третьем круге турнира в Париже
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости