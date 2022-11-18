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18 ноября, 23:08

Чесноков — о матче Медведева с Джоковичем: «Матч был просто шедевр! Битва была до самого последнего конца»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о выступлении соотечественника Даниила Медведева в матче против серба Новака Джоковича (3:6, 7:6, 7:6) на Итоговом турнире ATP.

«Я присутствовал на его матче, смотрел в Торино. При счете 4:4 было видно, что Джокович немного поплыл, а потом он подавал на матч при счете 5:4. При счете 4:4 был этот длиннющий запоминающийся гейм! Очень жаль, что он не удержал свою подачу в очередной раз. Матч был просто шедевр! Такими матчами могли бы гордиться финалы «Мастерс». Битва была до самого последнего конца.

Не надо расстраиваться, потому что на матч был феноменальным! Если Даниил Медведев будет также выступать в следующем сезоне, то он спокойно может претендовать на топ-3?, — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Медведев потерпел поражение во всех трех матчах группового этапа на Итоговом турнире ATP и не смог пробиться в полуфинал турнира.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10439972-chesnokov-podderzhal-medvedeva-posle-porazheniya-v-matche-s-dzhokovichem.html
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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