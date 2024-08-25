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Чесноков о смерти Лундгрена: «Он добился впечатляющих результатов с Сафиным»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал смерть шведского тренера и теннисиста Петера Лундгрена.

«Он добился впечатляющих результатов с Маратом Сафиным, они выиграли Открытый чемпионат Австралии и несколько «мастерсов». Он хорошо знал теннис и был прекрасным педагогом. Очень грустно, ведь это игрок моего поколения», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

О смерти Лундгрена стало известно 23 августа. Он скончался на 60-м году жизни.

Лундгрен является финалистом Открытого чемпионата Австралии 1988 года в парном разряде. По окончании игровой карьеры он тренировал Марсело Риоса, Роджера Федерера, Марата Сафина и Стэна Вавринку, а также возглавлял сборную Великобритании в Кубке Дэвиса.

Источник: ТАСС
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