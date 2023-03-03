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Сегодня, 22:04

Чесноков отметил уверенную игру Медведева в победном матче с Джоковичем

Виктория Кравченко
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победный матч российского теннисиста Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4) в полуфинале турнира в Дубае.

«Наконец-то Медведев обыграл Джоковича! Он ему несколько раз подряд проиграл. Сейчас Джокович не мог дождаться простых или невынужденных ошибок от Медведева. У Медведева сейчас такая уверенность, и двигается он потрясающе. Медведев обыграл Джоковича достаточно комфортно — 6:4, 6:4. Новак играл активно и остро, но при этом он получал удары еще мощнее и острее. Джокович может выигрывать за счет длинных розыгрышей. Он пытался обострять, но ошибался», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Чесноков назвал победу россиянина уникальной и отметил его уверенность. Экс-теннисист заявил, что Медведев заслуженно обыграл Джоковича.

В финале турнира в Дубае Медведев сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Встреча состоится завтра, 4 марта. Начало встречи запланировано на 18.00. по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5018345-andrej-chesnokov-nakonec-to-medvedev-obygral-dzhokovicha-daniil-igrok-top-3-v-mire.html
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Новак Джокович
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