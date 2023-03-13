Чесноков отметил игру Рублева в матче с Умбером

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о победе Андрея Рублева в матче 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс над французом Уго Умбером — 7:5, 6:3.

«Рублев обыграл Умбера. Это хорошая победа. У француза была травма, он не играл и опустился в рейтинге, вылетел за пределы сотни. Потенциально это игрок ведущего «полтинника» — абсолютно точно. Сейчас после травмы ему, может быть, тяжело, но он может обыгрывать больших игроков. Видел, как он в «Берси» обыграл Циципаса со счетом 7:6 в решающем сете. Это очень сильный игрок», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

В матче 1/8 финала американского «Мастерса» Рублев сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании, у которого ведет со счетом 2-1 в личных встречах.