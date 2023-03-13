Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:47

Чесноков отметил игру Рублева в матче с Умбером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о победе Андрея Рублева в матче 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс над французом Уго Умбером — 7:5, 6:3.

«Рублев обыграл Умбера. Это хорошая победа. У француза была травма, он не играл и опустился в рейтинге, вылетел за пределы сотни. Потенциально это игрок ведущего «полтинника» — абсолютно точно. Сейчас после травмы ему, может быть, тяжело, но он может обыгрывать больших игроков. Видел, как он в «Берси» обыграл Циципаса со счетом 7:6 в решающем сете. Это очень сильный игрок», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

В матче 1/8 финала американского «Мастерса» Рублев сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании, у которого ведет со счетом 2-1 в личных встречах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/13/19956415.shtml?updated
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
0
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков оценил игру Медведева в матче с Ивашкой в Индиан-Уэллсе

Чесноков сравнил покрытие в Индиан-Уэлссе с грунтом
Новости
RSS RSS
Все новости