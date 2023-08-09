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Сегодня, 11:04

Чесноков отметил, что Рублев и Медведев могут далеко пройти на турнире в Торонто

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков не считает, что россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев будут главными фаворитами турнира в Торонто.

«Я думаю, что Медведев и Рублев могут далеко зайти на турнире в Торонто. Медведев умеет здесь хорошо играть, один раз он здесь выигрывал, но и Рублев тоже умеет здорово играть на харде. Они будут фаворитами турнира, но не главными. Сложно об этом говорить, учитывая, что еще сыграют Алькарас и другие молодые игроки, которые с каждым днем играют все лучше и лучше», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Рублев 9 августа сыграет с американцем Маккензи Макдональдом в рамках 1/16 финала турнира в Торонто. Начало матча — в 18.00 по московскому времени. Медведев в этот же день в 19.30 встретится с итальянцем Маттео Арнальди.

Источник: https://tass.ru/sport/18472703
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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