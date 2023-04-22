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Сегодня, 23:02

Чесноков оценил победу Рублева в полуфинале турнира в Баня-Луке

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил победу Андрея Рублева в полуфинале турнира в Баня-Луке.

«В целом достаточно уверенная победа, но как всегда, Андрей показывал свои эмоции и удивление происходящему. Он постоянно играл с преимуществом, первый сет выиграл без вопросов, а второй был очень интересным, он длился довольно долго. Были качели, оба теннисиста могли выиграть, но победил Рублев», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Рублев (6-я ракетка мира) обыграл Алекса Молчана из Словакии в полуфинале турнира ATP 250 в Баня-Луке (6:2, 6:4). Соперником россиянина в финале станет серб Душан Лайович, занимающий 70-е место в рейтинге.

Открытый чемпионат Сербии-2023 проходит в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 562 815 евро. Игры проводятся на грунтовом покрытии.

Источник: https://tass.ru/sport/17586291
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Душан Лайович
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