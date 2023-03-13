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Чесноков оценил игру Медведева в матче с Ивашкой в Индиан-Уэллс

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева над белорусом Ильей Ивашкой в матче 1/16 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс — 6:2, 3:6, 6:1.

«Где-то хорошо, что Медведев проиграл Ивашке сет. Но зато потом он собрался и выиграл третий достаточно уверенно — 6:1. Решающий сет — иногда, какой бы слабый не был соперник, это все равно 50 на 50 или 60 на 40. Максимальную роль играют нервы, что и произошло в сегодняшнем матче у Медведева. Но он достаточно хорошо вышел из этой ситуации и уверенно выиграл решающий сет. Я по-прежнему рассчитываю, что он будет являться одним из самых больших претендентов на титул здесь. Хотя я видел матч Алькараса против Коккинакиса, и Алькарас мне очень понравился здесь. Он играл очень здорово», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

В следующем круге россиянин сразится с выступающим за Германию Александром Зверервым. В их личных встречах равный счет по победам — 6-6.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/13/19956361.shtml
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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