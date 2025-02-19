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19 февраля 2025, 19:03

Чесноков: «Медведев в хорошей форме, провел тяжелую встречу против Хачанова и теперь ему остается только выигрывать»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился с «СЭ» впечатлениями от игры Даниила Медведева на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

В среду, 19 февраля россиянин победил бельгийца Зизу Бергса (6:2, 6:1) и вышел в четвертьфинал.

«Медведев постепенно набирает форму. Он провел тяжелый матч против Хачанова, практически его проиграл. Но он прошел эту тяжелую встречу и теперь ему остается только побеждать. Даниил в хорошей форме», — сказал Чесноков «СЭ».

В четвертьфинале турнира в Дохе Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.

(Александр Абустин)

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Теннис
Даниил Медведев
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