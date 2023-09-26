Чесноков оценил форму Хачанова накануне финала турнира в Китае

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Карена Хачанова с Йосихито Нисиокой из Японии в финале турнира в китайском Чжухае.

«То, что Хачанов дошел до финала — это очень хорошо. Надеюсь, он сможет найти свою форму и получить уверенность для дальнейшего продвижения вперед. У Карена была тяжелая травма, после которой ему оказалось непросто вернуться. Это наглядно проявилось на Открытом чемпионате США, когда он в первом круге проиграл в трех сетах. И сейчас игра Хачанова отличается от того, что он демонстрировал на Открытом чемпионате Австралии этого года и Открытом чемпионате США прошлого года. Карен уже играл с Нисиокой в этом году на Открытом чемпионате Австралии и очень уверенно победил 6:0, 6:0, 7:6. Но Йосихито — такой работяга на корте и вне его. Будет очень здорово, если Карен все-таки завоюет титул», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Хачанов в Чжухае претендует на свой пятый титул ATP, но первый с 2018 года. Счет в личных встречах с Нисиокой 3-1 в пользу россиянина. Финал турнира пройдет 16 сентября. Начало матча запланировано на 14.30 мск.