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Сегодня, 17:35

Чесноков объяснил поражение Медведева во втором круге «мастерса» в Париже: «Жаль, что он попал именно на Димитрова»

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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева от Григора Димитрова (3:6, 7:6(7:4), 6:7 (2:7) во втором круге «мастерса» в Париже.

«Совсем недавно был турнир в Вене, где в финале Даниил проиграл Синнеру. Там они выложились на все 100 процентов. И после такого финала невероятно трудно вновь играть на таком тяжелом турнире. Что касается Димитрова, Григор в свои 32 года находится в очень хорошей форме и сейчас показывает потрясающий теннис. Очень жаль, что Даниил попал именно на Димитрова, а не на какого-нибудь другого игрока. Эта игра уже стала украшением всего турнира. Если бы они сыграли в финале, это было бы чудно. Но так получилось, что для Даниила это был лишь первый круг, а для Григора — второй. А так, матч был невероятно зрелищный», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В следующем круге соперником болгарина станет Александр Бублик (Казахстан).

Теннис
Андрей Чесноков
Григор Димитров
Даниил Медведев
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