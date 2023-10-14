Чесноков объяснил, почему Рублев для него выглядит фаворитом матча с Димитровым

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о матче Андрея Рублева против болгарина Григора Димитрова в полуфинале «мастерса» в Шанхае.

«Рублев находится в очень хорошей форме, но и Димитров сейчас здорово играет. Для меня Рублев фаворит, он в каждом матче берет инициативу в свои руки. Легким матч не будет, но мне кажется, что в своей текущей форме Андрей должен выиграть, он играет острее и быстрее», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Матч Рублева и Димитрова состоится 14 октября. Ориентировочное начало — в 15.00 мск.