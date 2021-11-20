Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира над Каспером Руудом (6:4, 6:2).

«Если мы сравниваем Рууда и всех остальных теннисистов, с которыми играл Медведев, для него это был самый легкий матч, — сказал Чесноков «СЭ». — Самым сложным был все-таки против Зверева, но там была битва не на жизнь, а на смерть. Единственная интрига, которая возникала в сегодняшней встрече, это 0:15 на подаче Дани. Это максимум, на что мог претендовать Каспер. То, как Медведев принимает, это просто умопомрачительно. Рууд пыжился, бегал, пытался выиграть свою подачу, но сил у него не хватило. Даня разорвал Рууда, но он все равно молодец. Для дебютного Итогового полуфинал — очень неплохо».

Чесноков также поделился ожиданиями от финала Итогового турнира. В решающем матче ATP Finals Медведев сыграет с победителем встречи Новак Джокович — Александр Зверев.

«Мне просто хочется посмотреть мини-финал между Джоковичем и Зверевым. Если бы я увидел их в настоящем финале, мог бы сразу сказать, что это класс, просто украшение турнира. Наверно, для теннисного мира лучше будет, если в финал выйдет Джокович, потому что он суперзвезда. Зрители будут довольны в любом случае, будет ли Медведев — Зверев или Медведев — Джокович. Даня своим поведением соблазнил итальянскую публику. Хотя бы вспомнить тот момент в матче против Синнера, когда он отдал ему очко. Это было по-джентельменски. Это говорит о том, что Медведеву все до лампочки, выиграет он или проиграет матч. Главное тогда было — не развалиться и сконцентрироваться на полуфинале», — добавил Чесноков.