Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева на итоговом турнире ATP.

— Даже после яркой победы на таком важном турнире, футбол в России будет более популярным, — сказал Чесноков «СЭ». — В футболе крутятся огромные деньги, а другие виды спорта сводят концы с концами. Это обидно.

Медведев обыграл всех топов на одном турнире. Не припомню подобного вообще. Он доставал безнадежные мячи на этом турнире, настоящая чемпионская игра. В прошлом году Даня сделал феноменальный скачок, в начале этого сезона у него был провал. Однако он выправил ситуацию. Если он сможет играть так, как в концовке этого года, он сможет стабильно быть вторым-третьим в рейтинге. На высоких позициях подниматься довольно трудно. Но есть возможности и для того, чтобы стать первым в рейтинге.

Теннисист на Олимпиаде играет один раз за четыре года, а на турнирах большого шлема — 16. Олимпийская медаль — большой успех. Думаю, у Медведева с такой игрой хорошие шансы на Олимпиаде. (Сергей Федоров)