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Чесноков не хочет, чтобы в финале турнира в Дубае встретились двое россиян

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказал свое мнение по поводу возможного российского финала на турнире ATP в Дубае.

«Я не сторонник того, чтобы два россиянина играли в финале турнира. Это может быть хорошо для страны, однако в теннисном мире, думаю, интернациональный финал вызывает больше интереса у публики. Но это лично мое мнение. Единственное разочарование для меня на турнире в Дубае заключается в том, что Даниил Медведев и Новак Джокович встретятся в полуфинале. Для меня их матч и есть финал, но это финал в полуфинале», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.

Полуфинальный матч между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем состоится в пятницу, 3 марта. «СЭ» проведет текстовый онлайн матча.

Ранее в первом полуфинале россиянин Андрей Рублев обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6 (11:9).

Финал турнира ATP в Дубае состоится в субботу, 4 марта.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Новак Джокович
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