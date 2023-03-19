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Чесноков назвал трех теннисистов, которые удивляют его потрясающей игрой

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Даниил молодец, что обыграл Тиафо. Был уверен в комфортной победе Медведева, но при семи матчболах и у самого Даниила пошел холодок. Уже не знал, как действовать. Стоит отметить, Даниил использует любой шанс и сразу идет в атаку. С Тиафо не так просто играть, потому что от ракетки мяч летит, как от рогатки.

Даниил проделывает лошадиную работу. В этом году он точно будет в десятке, если не будет травмироваться. Три игрока, которые меня удивляют своей потрясающей игрой: Джокович, Алькарас, Медведев», – цитирует Чеснокова Sport24.

27 летний россиянин одержал победу со счетом 7:5, 7:6 (7:4). В финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом из Испании. Матч состоится 20 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-03-19-chesnokov-medvedev-prodelyvayet-loshadinuyu-rabotu-v-2023-m-on-tochno-budet-v-top-10-yesli-ne-budet-travmirovatsya
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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