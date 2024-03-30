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Сегодня, 17:28

Чесноков назвал Синнера лучшим теннисистом на данный момент

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что итальянский теннисист Янник Синнер на данный момент является лучшим игроком в мире.

Ранее он обыграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира в Майами со счетом 6:1, 6:2.

«По своим меркам Медведев сыграл очень слабо. В первом сете счет сразу стал 0:4, хотя мог быть 2:2, тогда была какая-то борьба. Синнер заметно прибавил, в первую очередь физически, он стал выдерживать длинные розыгрыши, чего ему раньше не хватало и играет сейчас здорово. Сейчас с той игрой, которую он показывает, он является лучшим в мире. Медведев как будто был утомлен и не смог что-то противопоставить сопернику, но ничего страшного в этом нет, такие матчи бывают у всех игроков», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финале «мастерса» в Майами Синнер встретится с Григором Димитровым из Болгарии. В случае победы в турнире итальянец станет второй ракеткой мира.

Источник: https://tass.ru/sport/20399137
Андрей Чесноков
Янник Синнер
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