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Чесноков назвал сенсационной победу серба Лайовича над Рублевым в финале турнире в Баня-Луке

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражения Андрея Рублева в финале турнира в Баня-Луке от серба Душана Лайовича (3:6, 6:4, 4:6).

«Матч был потрясающим, публике некогда было скучать, — приводит ТАСС слова Чеснокова. — Вы посмотрите на место в рейтинге Лайовича, он 70-й, а Рублев шестой, и то, что серб сегодня сделал, да и вообще на турнире, это просто сенсация. Человек обыграл не только Рублева, но и [первую ракетку мира Новака] Джоковича, это просто нереально, и против обоих он играл потрясающе. Не надо считать, что Рублев проиграл, это Лайович выиграл, он сыграл турнир своей жизни».

«В третьем сете счет был 5:1 в пользу Лайовича. Но потом был момент, когда он слегка начал уставать, неровно дышал. Мне показалось, что у Андрея появился шанс перевернуть игру, и он выиграл три гейма подряд, но Лайович сумел собраться и последний розыгрыш даже выиграл активным ударом», — добавил Чесноков.

Источник: https://tass.ru/sport/17588797
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