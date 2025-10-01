Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судейском решении в матче Даниила Медведева против Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

«В такой ситуации надо давать предупреждение судье за такое решение. Это просто отвратительно. Если он идиот, то это надолго. Просто кошмар. Для меня это нереально скандальное решение. Нет судейской компетентности вообще. Я бы сказал, что это худшее судейской решение года. Пусть сам поиграет в теннис и посмотрим, какие части тела у него сведут. А Даня здорово играл этот матч. Особенно по сравнению с целым сезоном. Очень жалко, что Медведев проиграл, но он был уже еле живой.

А судья этот в это время сидел на своем стуле золотом... Очень разочарован работой арбитра. Если Джокович посмотрит этот эпизод, думаю, что он будет солидарен со мной. Новак обычно следит за такими историями. Быдлядское решение. Судья должен признать ошибку. Этот супервайзер еще подошел и что-то крякать начал», — сказал Чесноков «СЭ».

Россиянин снялся с матча против Тина при счете 7:5, 5:7, 0:4. Во втором гейме третьего сета у Медведева начались судороги, по причине чего он не принял подачу американца и получил предупреждение от судьи за «недостаточные усилия». Россиянин возмутился этому решению и попросил выйти на корт супервайзера.

30 сентября Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) заявила, что судья на вышке Адель Нур ошибочно вынес предупреждение россиянину.