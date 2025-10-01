Теннис
Сегодня, 12:10

Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»

Дарик Агаларов

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судейском решении в матче Даниила Медведева против Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

«В такой ситуации надо давать предупреждение судье за такое решение. Это просто отвратительно. Если он идиот, то это надолго. Просто кошмар. Для меня это нереально скандальное решение. Нет судейской компетентности вообще. Я бы сказал, что это худшее судейской решение года. Пусть сам поиграет в теннис и посмотрим, какие части тела у него сведут. А Даня здорово играл этот матч. Особенно по сравнению с целым сезоном. Очень жалко, что Медведев проиграл, но он был уже еле живой.

А судья этот в это время сидел на своем стуле золотом... Очень разочарован работой арбитра. Если Джокович посмотрит этот эпизод, думаю, что он будет солидарен со мной. Новак обычно следит за такими историями. Быдлядское решение. Судья должен признать ошибку. Этот супервайзер еще подошел и что-то крякать начал», — сказал Чесноков «СЭ».

Россиянин снялся с матча против Тина при счете 7:5, 5:7, 0:4. Во втором гейме третьего сета у Медведева начались судороги, по причине чего он не принял подачу американца и получил предупреждение от судьи за «недостаточные усилия». Россиянин возмутился этому решению и попросил выйти на корт супервайзера.

30 сентября Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) заявила, что судья на вышке Адель Нур ошибочно вынес предупреждение россиянину.

Даниил Медведев.«Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?» Медведев снова поскандалил и вылетел с турнира в Пекине

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Антон Богачев

    я видел, в прямом эфире. судья был абсолютно прав. наглый медвед стоял руки в боки и даже не пытался принимать подачу, демонстративно кривлялся. за такое вообще дисквал надо, но они трусы....

    01.10.2025

  • Илья858

    Бывшая девятая ракетка мира... Авторитетно У Медведева есть репутация истерички и неадеквата.

    01.10.2025

  • Антон Богачев

    уплочено. они сейчас все там на подсосе

    01.10.2025

  • Антон Богачев

    а чесноков просто истеричка ! а медвед хамло ! а сэ борзописцы !

    01.10.2025

  • Saiga-спринтер

    пшел на х..уторок .. там своим воняй из-за угла

    01.10.2025

  • Viktor Freond

    Каждое интервью Чеснакова это дно, вот, реально, почему Чеснаков такой тупой? Реально меня колбасит от его тупости.....

    01.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Иду, не напрягай систолическое и артериальное давление. Чтоб тебе только проигрыши ЦСКА снились каждую ночь...

    01.10.2025

  • Saiga-спринтер

    пшел на ...

    01.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Уймись, дед. Пшолы у тебя не бесконечные.

    01.10.2025

  • Saiga-спринтер

    пшел

    01.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    За всех-то не отвечай.

    01.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Про "быдлядское" и "крякать" - это уровень разговора. Чесноков - мОлодец!

    01.10.2025

  • Садовник

    Нур, это навсегда.

    01.10.2025

  • Saiga-спринтер

    С Нью-Йорка-2019 не смотрю этого идиото из Монако. С того же дня этого игрулю считают идиотом во всем теннисном мире.

    01.10.2025

  • Горик Джанлукян

    вы видели решение судьи?

    01.10.2025

  • Saiga-спринтер

    "Если он идиот, то это навсегда". Это про идиото из Монако.

    01.10.2025

    • Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»

