Чесноков назвал Медведева самым великим российским теннисистом: «Он уже увековечил себя посмертно»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» оценил физическую форму Медведева на турнире ATP в Лос-Кабосе в преддверии US Open.

«Я знаю, как Медведев тренируется. Проходит через чудовищную нагрузку, поэтому ему любые тяжелые матчи будут комфортны. Так он и обыграл Беранкиса, Бублика, это из одной серии. До US Open достаточно далеко. Но этот турнир – прелюдия.

Медведев сейчас первый в мире. Что будет дальше – не важно. Он уже увековечил себя посмертно. Даниил будет в истории тенниса как самый великий российский теннисист. Это однозначно. Ничего страшного, если вдруг он споткнется на US Open. Закончить сезон в десятке мира – очень достойно», – сказал Чесноков «СЭ».

Медведев в двух сетах переиграл Рикардаса Беранкиса из Литвы (6:2, 6:2) в четвертьфинале турнира ATP в Лос-Кабосе. За выход в финал россиянин поборется с сербом Миомиром Кецмановичем, который обыграл американца Брэндона Накашиму.