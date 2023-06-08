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Сегодня, 13:26

Чесноков назвал феноменальным попадание трех россиян в первую десятку рейтинга ATP

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что попадание трех россиян в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является феноменальным успехом для отечественного спорта.

«Это феноменальное достижение для всего нашего спорта. Мы уже привыкли к тому, что в десятку входят Андрей Рублев и Даниил Медведев, но в последнее время и Карен Хачанов прибавил и вернулся в десятку. Но при этом есть к чему стремиться, я помню времена, когда было пять россиянок в топ-10, это были настоящие звезды, на Олимпиаде в Пекине в женском турнире мы заняли весь пьедестал», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Обновленный рейтинг ATP будет опубликован 12 июня. Хачанов вернется в топ-10 впервые с октября 2019 года, он займет 10-е место. В первую десятку рейтинга также входят россияне Медведев и Рублев, которые на данный момент занимают второе и седьмое места соответственно.

Источник: https://tass.ru/sport/17961061
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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