Чесноков назвал феноменальным попадание трех россиян в первую десятку рейтинга ATP

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что попадание трех россиян в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является феноменальным успехом для отечественного спорта.

«Это феноменальное достижение для всего нашего спорта. Мы уже привыкли к тому, что в десятку входят Андрей Рублев и Даниил Медведев, но в последнее время и Карен Хачанов прибавил и вернулся в десятку. Но при этом есть к чему стремиться, я помню времена, когда было пять россиянок в топ-10, это были настоящие звезды, на Олимпиаде в Пекине в женском турнире мы заняли весь пьедестал», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Обновленный рейтинг ATP будет опубликован 12 июня. Хачанов вернется в топ-10 впервые с октября 2019 года, он займет 10-е место. В первую десятку рейтинга также входят россияне Медведев и Рублев, которые на данный момент занимают второе и седьмое места соответственно.