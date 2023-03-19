Чесноков: «От чистого сердца хочу, чтобы Медведев выиграл турнир в Индиан-Уэллсе»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о том, что российский теннисист Даниил Медведев стал вторым после него россиянином, дошедшим до финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Есть такие люди, которые ревностно относятся к достижениям и их покорению. Знаете, я от чистого сердца хочу, чтобы Медведев выиграл этот турнир, и все. Я хочу, чтобы он мое достижение переборол. Мне это было бы очень приятно. Буду от чистого сердца сегодня за него болеть. Я знаю его тренера Жиля Сервара очень хорошо — очень скромный парень, классный пацан, и мне хочется, чтобы этот тандем выиграл этот турнир. Хотя даже если он не выиграет, при том, что он сотворил — три турнира и финал четвертого, — он может позволить себе проиграть, ничего страшного», — цитирует Чеснокова «Газета.Ru».

В полуфинале турнира Медведев одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо. В финале россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч пройдет в ночь на 20 марта.