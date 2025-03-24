Черундоло обыграл Пола и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло в третьем круге турнира в Майами обыграл американца Томми Пола со счетом 6:2, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 26-летнего аргентинца эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В 1/8 финала Черундоло встретится с норвежцем Каспером Руудом.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Томми Пол (США, 12) — 6:2, 7:6 (7:4)
Новости