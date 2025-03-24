Теннис
24 марта, 07:04

Черундоло обыграл Пола и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло в третьем круге турнира в Майами обыграл американца Томми Пола со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 26-летнего аргентинца эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В 1/8 финала Черундоло встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Томми Пол (США, 12) — 6:2, 7:6 (7:4)

Рууд обыграл Табило и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Димитров заявил, что состоит в отличных отношениях с Шараповой

