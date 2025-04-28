Черундоло — о Звереве: «Он очень хорош в последнее время»

21-я ракетка мира Франсиско Черундоло прокомментировал предстоящий матч с немцем Александром Зверевым в четвертом круге турнира в Мадриде (Испания).

«Я не зацикливаюсь на «Ролан Гаррос», но думаю, что мое продвижение вперед идет хорошо. Матч с Александром Зверевым будет очень конкурентным, и я надеюсь, что смогу повторить прошлогоднюю победу, но он очень хорош в последнее время», — приводит слова теннисиста Punto de Break.

В третьем круге 26-летний аргентинец обыграл своего соотечественника Франсиско Комесанью со счетом 6:4, 6:4. Вторая ракетка мира Зверев на этой же стадии обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину (2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:0).

Матч между теннисистами пройдет 29 апреля.