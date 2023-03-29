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Сегодня, 08:09

Черундоло обыграл Сонего и встретится с Хачановым в 1/4 финала турнира в Майами

Мария Гусева
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Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче 1/8 финала турнира ATP в Майами (США) — 3:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 3 минуты. Черундоло сделал 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Сонего 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Черундоло сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Франсиско Черундоло (Аргентина, 25) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 6:3, 6:2

Теннис
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