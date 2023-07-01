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Сегодня, 13:45

Черундоло обыграл Макдональда и вышел в финал турнира в Истборне

Сергей Разин
корреспондент
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Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Истборне обыграл американца Маккензи Макдональд со счетом 2:6, 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. На счету 24-летнего аргентинца 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В финале турнира Черундоло встретится с победителем матча Грегуар Баррер (Франция) — Томми Пол (США).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 723 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 7:5, 6:2

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