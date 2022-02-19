Черундоло обыграл Кецмановича и вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло победил серба Миомира Кецмановича (5:7, 6:2, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Матч продолжался два часа и 19 минут. В полуфинале Черундоло сыграет с победителем пары Пабло Андухар (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина, 3). Рио-де-Жанейро (Бразилия) Турнир ATP Rio Open presented by Claro Призовой фонд 1 660 290 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Франсиско Черундоло (Аргентина) — Миомир Кецманович (Сербия, Q) — 5:7, 6:2, 6:4