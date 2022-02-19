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Сегодня, 20:55

Черундоло обыграл Кецмановича и вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Евгений Петров
Корреспондент

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло победил серба Миомира Кецмановича (5:7, 6:2, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Матч продолжался два часа и 19 минут. В полуфинале Черундоло сыграет с победителем пары Пабло Андухар (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина, 3).

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 660 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Миомир Кецманович (Сербия, Q) — 5:7, 6:2, 6:4

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