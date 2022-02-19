Черундоло обыграл Кецмановича и вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро
Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло победил серба Миомира Кецмановича (5:7, 6:2, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Матч продолжался два часа и 19 минут. В полуфинале Черундоло сыграет с победителем пары Пабло Андухар (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина, 3).
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 660 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Миомир Кецманович (Сербия, Q) — 5:7, 6:2, 6:4
Новости