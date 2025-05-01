Черундоло обыграл Меншика в 1/4 финала «мастерса» в Мадриде

Аргентинец Франсиско Черундоло стал полуфиналистом турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

В 1/4 финала 21-я ракетка мира обыграл чеха Якуба Меншика (23-я ракетка) в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Матч длился 2 часа 13 минут.

Черундоло в полуфинале сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который победил Даниила Медведева (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Якуб Меншик (Чехия, 22) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2