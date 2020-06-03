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Чемпион Уимблдона не включил Федерера в топ-2 теннисистов в истории

17:00
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Пэт Кэш, чемпион Уимблдона-1987, рассказал, кого считает лучшим игроком в истории. Он сделал выбор в пользу серба Новака Джоковича.

— Джокович доминирует на любом покрытии, это какой-то невероятный уровень, — цитирует Кэша Ubitennis. — Но Надаль никогда не достигнет уровня Федерера на траве, а тот не приблизится к результатам испанца на грунте.

Кто круче всех? Конечно, Джокович. Он почти догнал Роджера и Рафу, хотя начал играть гораздо позже. Статистика личных встреч говорит сама за себя, помните об этом. Федерера называют лучшим, но он даже не на втором месте. Даже сейчас, в свою эпоху.

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