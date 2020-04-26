Чемпион Roland Garros-2019 в паре устроился работать в супермаркет

Чемпион Roland Garros 2019 года в парном разряде Кевин Кравитц рассказал, как проходит его жизнь во время пандемии коронавируса. По словам немецкого теннисиста, он поддерживает форму в тренировочном зале и работает в супермаркете.

— Как профессионал я имею право тренироваться в теннисном зале, так что я играю 3-4 раза в неделю, — цитирует Spiegel Кравитца. — Также я купил роликовые коньки, которые использую, чтобы кататься вдоль Нимфенбургерского канала. И вот уже несколько недель я работаю в супермаркете за 450 евро.

— Вы сидите на кассе супермаркета и сканируете муку и яйца?

— Нет, это мне пока не разрешили. Я раскладываю товары на полки вместе с приятелем, сортирую пустые коробки. На прошлой неделе я работал охранником на входе, обрабатывал тележки для покупок дезинфицирующим средством.

Я давно хотел посмотреть на обычную работу. Благодаря коронавирусу у меня есть такая возможность. Через друга я узнал, что люди сейчас в отчаянии ищут сотрудников.