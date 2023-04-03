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Сегодня, 08:30

Медведев: «Сафин, Давыденко и Южный влюбили в теннис всю страну»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Чемпион Miami Open Даниил Медведев рассказал «СЭ», что ему приятно, что за его успехами следить так много любителей тенниса в России.

«Такое внимание приятно. Когда я начинал играть в теннис, то тогда блистали Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный. Они влюбили в теннис всю страну, в том числе и меня. Поэтому если из-за меня какие-то дети захотят играть в теннис, то это будет очень круто».

Медведев отметил, что выступления Кафельникова из-за возраста он почти не застал.

Даниил Медведев. «Если из-за меня дети в России захотят играть в теннис, то это будет очень круто». Медведев — о титуле в Майами и планах на ближайшие месяцы

Теннис
Даниил Медведев
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