Медведев: «Сафин, Давыденко и Южный влюбили в теннис всю страну»

Чемпион Miami Open Даниил Медведев рассказал «СЭ», что ему приятно, что за его успехами следить так много любителей тенниса в России.

«Такое внимание приятно. Когда я начинал играть в теннис, то тогда блистали Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный. Они влюбили в теннис всю страну, в том числе и меня. Поэтому если из-за меня какие-то дети захотят играть в теннис, то это будет очень круто».

Медведев отметил, что выступления Кафельникова из-за возраста он почти не застал.