Чеккинато не смог защитить титул в Умаге, уступив в первом раунде

Итальянец Марко Чеккинато не смог защитить титул в Умаге (Хорватия). В первом раунде турнира он проиграл словенцу Альяжу Бедене – 3:6, 2:6.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Альяж Бедене (Словения) – Марко Чеккинато (Италия, 5) – 6:3, 6:2

Иржи Веселы (Чехия) – Седрик-Марсель Штебе (Германия) – 7:6(7:5), 3:6, 7:6(7:2)

Янник Синнер (Италия, WC) – Педру Соуза (Португалия) – 1:6, 6:3, 6:4