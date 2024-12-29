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Сегодня, 10:18

Чехия обыграла Норвегию в Объединенном кубке

Руслан Минаев
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Сборная Чехии победила Норвегию в групповом турнире Объединенного кубка.

В одиночном разряде чешка Каролина Мухова обыграла норвежку Мален Хельго со счетом 6:2, 6:2. Каспер Рууд (Норвегия) победил Томаша Махача (Чехия) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4.

В решающем матче Махач в паре с Муховой победили дуэт Виктор Дурасович/Улрикке Эйкери — 6:4, 6:4.

В следующем матче группы B Норвегия сыграет с Польшей 30 декабря, а Чехия встретится с Польшей 1 января.

Австралия

Объединенный Кубок

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B (Сидней)

Чехия — Норвегия

Томаш Махач — Каспер Рууд — 6:7 (6:8), 7:5, 4:6

Каролина Мухова — Мален Хельго — 6:2, 6:2

Томаш Махач/Каролина Мухова — Виктор Дурасович/Ульрикке Эйкери — 6:4, 6:4

Каролина Мухова
Каспер Рууд
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