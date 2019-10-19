Бывшая теннисистка, комментатор Анна Чакветадзе не может поверить в смерть экс-теннисиста и тренера сборной России Александра Волкова. О его кончине ранее сообщил вице-президент ФТР, экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Волкову было 52 года.

— Пожалуйста, скажите, что это неправда, — написала Чакветадзе в Twitter, приложив черно-белое фото Волкова.