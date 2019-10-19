Чакветадзе — о смерти Волкова: «Пожалуйста, скажите, что это неправда»
15:56
Бывшая теннисистка, комментатор Анна Чакветадзе не может поверить в смерть экс-теннисиста и тренера сборной России Александра Волкова. О его кончине ранее сообщил вице-президент ФТР, экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Волкову было 52 года.
— Пожалуйста, скажите, что это неправда, — написала Чакветадзе в Twitter, приложив черно-белое фото Волкова.
Пожалуйста ((( скажите,что это неправда!!! pic.twitter.com/z7fd6SeMHa— Anna Chakvetadze (@achakv87) October 19, 2019