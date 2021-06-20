Чакветадзе: «Когда у Рублева не все получается, он слишком уходит в негатив, это ему явно мешает»

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала поражение Андрея Рублева от француза Уго Умбера в финале турнира в Халле — 3:6, 6:7 (4:7).

«Андрею нужно перед Уимблдоном поднабрать в психологическом аспекте, — сказала Чакветадзе «СЭ». — Думаю, что это отголоски «Ролан Гарроса», потому что там он выступил не так, как хотел, хотя был посеян высоко. Рублев поднял очень высоко планку, претендует на более безошибочные выступления, более уверенную игру. Сейчас, когда у него не все получается, он слишком уходит в негатив, это ему явно мешает. Та болезнь, которая у него была в юные годы, вернулась. Так как у него нет сейчас оптимальной формы, эти слабые места выходят на первый план».

Также Чакветадзе ответила, сможет ли Рублев вернуться в оптимальную форму за неделю до начала Уимблдона.

«В команде, с которой работает Андрей, хорошие специалисты, которые отлично его знают. Думаю, они найдут правильные слова перед Уимблдоном», — добавила Чакветадзе.