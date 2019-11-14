Cборная России на ATP Cup сыграет с США, Италией и Норвегией

Российские теннисисты сыграют на групповом этапе турнира ATP Cup с командами Италии, США и Норвегии, сообщает официальный сайт соревнований. Матчи группы D пройдут в австралийском Перте.

В составе сборной России выступят Карен Хачанов и Даниил Медведев. Первый в истории турнир ATP Cup пройдет в Австралии на харде с 3 по 12 января. В нем примут участие 24 команды. В «Финал восьми» выйдут победители шести групп, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.

3 января россияне сыграют с итальянцами, 5-го — с американцами, 7-го — с норвежцами.