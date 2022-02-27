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Сегодня, 20:15

Бывшую первую ракетку мира в паре признали виновным в домашнем насилии

Иван Шитик
Корреспондент

Бывшую первую ракетку мира в паре Леандера Паеса признали виновным в домашнем насилии против модели и актрисы Реи Пиллай, сообщает Tennis Channel.

Он будет обязан выплачивать ей ежемесячно 50 тысяч рупий, а также дополнительно ежемесячное содержание в размере 100 тысяч рупий. Если Пилай продолжит жить в их общем доме, то не будет иметь права на денежную компенсацию.

Суд также обязал Паеса дополнительно выплатить 100 тысяч рупий на судебные издержки, продолжая оплачивать расходы на содержание, образование и другие нужды их дочери. Суд отклонил просьбы Пиллай о выплате алиментов за прошлые годы и разделе их общего жилья в западном пригороде Мумбаи.

Леандер Паес
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