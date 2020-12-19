Бывший тренер Тима хочет получить от спортсмена 450 тысяч евро
17:00
В Вене состоялось заседание по делу между теннисистом Домиником Тимом и его бывшим тренером Гюнтером Бресником, сообщает Sport1.de.
Бресник хочет получить с Тима около 450 тысяч евро: специалист считает, он по-прежнему имеет право на долю в доходе, который Тим получает от спонсорских контрактов. Гюнтер настаивает, что эти контракты были заключены ещё во время его сотрудничества с Домиником.
Стороны договорились, что проведут дальнейшие переговоры вне суда и без адвокатов. Следующая встреча Тима и Бресника состоится в феврале 2021 года.
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