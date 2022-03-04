Бывший тренер Джоковича: «Я был против участия Новака в Олимпиаде. Ему не хватило сил на US Open»

Бывший тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Марьян Вайда заявил, что был против участия своего подопечного на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Я был против участия Новака в Олимпиаде, — приводит слова Вайды Ozmo Sasa. — В итоге ему не хватило сил на финал US Open. Олимпиада в Токио выжала Джоковича ментально и физически. Но я понимаю, к чему Новак стремился. Он очень хотел завоевать золото для Сербии».

Напомним, 1 марта Джокович расстался с тренером.

Вайда тренировал серба с 2006 года и помог ему завоевать каждый из его 20 трофеев на турнирах «Большого шлема».