Бывший тренер Медведева рассказал о феномене теннисиста

Бывший тренер Даниила Медведева Иван Приданкин рассказал в интервью «СЭ» о работе с российским теннисистом. По словам специалиста, он отмечал характер Медведева, еще когда ему было 12 лет.

— Когда Даниил в 12 лет попал к вам, он выделялся или был, как все?

— Он уже показывал приличные результаты в своей возрастной категории, был среди ведущих игроков. Но сказать, что сразу выделялся, не могу. Примерно через полгода-год работы с ним, понял, что парень не промах, и из него может получиться хороший теннисист.

— Не промах — в каком смысле? По игре, по характеру?

— Именно по характеру. Его надо выделить в первую очередь. И в игре он тоже проявлялся. У него были меньшие тренировочные объемы по сравнению с остальными ребятами. И он уже в том возрасте начал компенсировать слабые стороны — физические и технические — своей головой. Очень неординарно мыслил и старался находить решения для победы. Даже в тех ситуациях, когда было видно, что соперник сильнее и физически, и технически, он мог разрушить игру оппонента. Игровое мышление проявлялось уже в том возрасте. (Мария Никулашкина)

Полностью интервью Приданкина — скоро в «СЭ»