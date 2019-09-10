Бывший тренер Медведева объяснил вспыльчивость теннисиста на корте

Бывший тренер Даниила Медведева Иван Приданкин рассказал в интервью «СЭ» об эмоциональном характере теннисиста. Россиянин на US Open был оштрафован на 9 тысяч долларов за поведение в игре 3-го круга против Фелисиано Лопеса. Он в агрессивной форме высказывал претензии арбитру, а после того, как болельщики начали его освистывать, показал им в ответ средний палец.

— Когда он выходил на корт, то все отведенное время он работал с максимальной отдачей, — сказал Приданкин. — Иногда очень эмоционально — это было в его природе изначально. Когда что-то не получалось, у него сносило крышу. Мог вытворять неадекватные вещи. И ракетки кидал, и ругался. От него можно было услышать оскорбления, даже в адрес взрослых людей — судей, родителей других детей. Но к тренерам он всегда относился уважительно.

— Вас не удивляло, что Даниил на корте такой вспыльчивый, а в жизни спокойный и доброжелательный?

— На мой взгляд, он всегда преображался, когда начинал играть — будь то теннис, футбол или еще что-то. Он парень азартный и все время нацелен на результат любыми допустимыми, корректными способами. Когда он начинал играть, сразу проявлял свой характер. (Мария Никулашкина)

Полностью интервью Приданкина — скоро в «СЭ»