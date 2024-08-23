Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:49

Бывший тренер Федерера и Сафина скончался в возрасте 59 лет

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Петер Лундгрен
Петер Лундгрен.
Фото Getty Images

Шведский тренер и теннисист Петер Лундгрен скончался на 60-м году жизни, сообщил сын экс-25-й ракетки мира Лукас в своих социальных сетях.

«Один из лучших, к сожалению, покинул нас слишком рано. Тренер, игрок, друг и отец. Вдохновение и рука помощи для многих, как на корте, так и за его пределами. Впечатление, которое ты произвел, и воспоминания будут жить вечно», — написал Лукас Лундгрен.

В прошлом году шведскому тренеру ампутировали часть левой ноги после того, как он сломал лодыжку.

Лундгрен является финалистом Открытого чемпионата Австралии 1988 года в парном разряде. По окончании игровой карьеры он тренировал Марсело Риоса, Роджера Федерера, Марата Сафина и Стэна Вавринку, а также возглавлял сборную Великобритании в Кубке Дэвиса.

Теннис
1
1
Читайте также
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 23 по 25 августа
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Глушенков точно не сыграет, состояние Вендела скрывают, у Семака пять травмированных, но букмекеры все равно за него
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турсунов назвал новую «Большую тройку» в мужском теннисе

Давыденко рассказал, как бесплатно раздал билеты в бокс на АО
Новости
RSS RSS
Все новости