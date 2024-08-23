Бывший тренер Федерера и Сафина скончался в возрасте 59 лет

Шведский тренер и теннисист Петер Лундгрен скончался на 60-м году жизни, сообщил сын экс-25-й ракетки мира Лукас в своих социальных сетях.

«Один из лучших, к сожалению, покинул нас слишком рано. Тренер, игрок, друг и отец. Вдохновение и рука помощи для многих, как на корте, так и за его пределами. Впечатление, которое ты произвел, и воспоминания будут жить вечно», — написал Лукас Лундгрен.

В прошлом году шведскому тренеру ампутировали часть левой ноги после того, как он сломал лодыжку.

Лундгрен является финалистом Открытого чемпионата Австралии 1988 года в парном разряде. По окончании игровой карьеры он тренировал Марсело Риоса, Роджера Федерера, Марата Сафина и Стэна Вавринку, а также возглавлял сборную Великобритании в Кубке Дэвиса.