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Сегодня, 14:56

Бывший теннисист Борис Беккер был освобожден из тюрьмы

Алина Савинова
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Борис Беккер.
Фото Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер был освобожден из тюрьмы. Об этом сообщает PA Media.

По информации источника, в ближайшее время 55-летний немецкий специалист будет депортирован из Великобритании в Германию.

В апреле 2022 года Лондонский суд приговорил Беккера к двум с половиной годам лишения свободы за махинации в деле о банкротстве. Он отбывал срок в тюрьме Уандсворт в Лондоне.

Беккер является шестикратным победителем турниров «Большого шлема», двукратным обладателем Кубка Дэвиса и олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде. С 2017 года он работал экспертом на телеканале Eurosport.

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